Camion si ribalta nel parco ferroviario di Terralba | tranciata linea aerea

Nella notte tra domenica e lunedì, un camion si è ribaltato nel parco ferroviario di Terralba mentre scaricava ghiaia. L’incidente ha causato la tranciatura di una linea aerea, provocando disservizi nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente.

Paura nella notte tra domenica e lunedì presso il parco ferroviario di Terralba per un camion che, durante la fase di scarico della ghiaia che trasportava, si è ribaltato su un fianco. L'autista, illeso, è riuscito a uscire autonomamente dal mezzo, ma durante il ribaltamento è stata strappata la linea aerea della zona binari di servizio. Per fortuna, senza disagi per la circolazione ordinaria. I vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell'area.