Calvarese ex arbitro | Giusto non dare rigore Sul gol da angolo… – VIDEO

Durante il derby tra Milan e Inter, l’ex arbitro ha commentato due episodi controversi: ha ritenuto giusto non assegnare un rigore e ha analizzato un gol segnato da calcio d’angolo nel finale di partita. La partita ha suscitato discussioni tra tifosi e commentatori, con attenzione rivolta alle decisioni prese dal direttore di gara. Nessuna opinione personale accompagna questa analisi, limitandosi ai fatti.

Calvarese. Il Derby tra Milan e Inter ha lasciato dietro di sé diverse polemiche arbitrali, soprattutto per due episodi chiave nel finale di gara. A intervenire sull’argomento è stato l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che sui propri canali social ha analizzato le decisioni prese dal direttore di gara Daniele Doveri. Il primo episodio riguarda il possibile calcio di rigore reclamato dall’ Inter per un tocco di mano di Samuele Ricci sugli sviluppi di un colpo di testa di Denzel Dumfries. Secondo Calvarese, la decisione di non assegnare il penalty è corretta: “ Ricci intercetta effettivamente il pallone con il braccio destro, ma l’arto è in posizione naturale, non aumenta la sagoma e da un replay si vede chiaramente che il centrocampista prova anche a toglierlo “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

