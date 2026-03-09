Caltanissetta | violenza alle donne Alario chiede azioni concrete

Il 8 marzo 2026, il segretario dell’Unione Generale Lavoratori di Caltanissetta ha espresso la necessità di interventi concreti per contrastare la violenza sulle donne e le disuguaglianze di genere, invitando a superare le semplici dichiarazioni. La richiesta si rivolge alle istituzioni e alle organizzazioni, sottolineando l’urgenza di azioni pratiche per affrontare il problema.

Il 8 marzo 2026, Andrea Alario, segretario dell’Unione Generale Lavoratori (Ugl) a Caltanissetta, ha lanciato un appello diretto contro le disuguaglianze di genere, chiedendo azioni tangibili invece di dichiarazioni vuote. La dichiarazione arriva in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna, sottolineando come i luoghi di lavoro debbano diventare spazi di parità reale senza eccezioni. Il sindacalista evidenzia che la cronaca quotidiana continua a registrare femminicidi e violenze domestiche, rendendo necessaria una rete di supporto concreta per le vittime. L’intervento si colloca in un contesto locale dove recenti arresti per violenza domestica e minacce hanno segnato l’ultimo periodo, confermando che il problema non è astratto ma radicato nella realtà di Caltanissetta e provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

