Caltanissetta | pulizia urbana in memoria di Domenico D’Agostino

A Caltanissetta, la pulizia urbana di oggi è stata dedicata a Domenico D’Agostino, volontario noto nella città. La giornata ha visto coinvolti cittadini e volontari che hanno collaborato per ripulire alcune aree pubbliche, in segno di rispetto e ricordo. L’iniziativa si è svolta in modo condiviso, con l’obiettivo di mantenere più curato il patrimonio urbano locale.

La città di Caltanissetta ha trasformato una giornata ordinaria in un atto di memoria collettiva, dedicando la pulizia urbana alla figura del volontario Domenico D’Agostino. Domenica 8 marzo, nella Piazzetta dei Marinai, si è svolta l’iniziativa organizzata dal referente provinciale Salvatore Butera per onorare chi ha lavorato per il territorio. L’evento ha la partecipazione attiva di cittadini e ragazzi, sottolineando come la tutela ambientale sia diventata un dovere civico condiviso. In questa occasione, le referenti Rita Cosentino e Ilaria Vincitore hanno messo in luce il ruolo cruciale delle donne all’interno della rete di volontari nissena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

