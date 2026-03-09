Caltanissetta | la PEC fredda che ha scatenato la crisi politica

A Caltanissetta, lunedì 9 marzo 2026, si è verificato uno scontro aperto tra il segretario della Democrazia Cristiana e il sindaco Tesauro. La discussione è nata da una comunicazione inviata tramite PEC, che ha provocato una crisi politica nella città. La polemica ha preso di mira le modalità e i contenuti della comunicazione, suscitando reazioni immediate tra le forze politiche locali.

La tensione politica a Caltanissetta è esplosa lunedì 9 marzo 2026, quando il segretario della Democrazia Cristiana Gero Valenza ha lanciato una durissima critica verso il sindaco Tesauro. Al centro del conflitto c'è la revoca dell'incarico affidato all'assessore Tilde Falcone, una decisione comunicata non con un dialogo umano ma attraverso una PEC, ovvero una modalità di notifica elettronica che il leader della Dc definisce fredda e meschina. Il caso non riguarda solo la sostituzione di un assessore, ma tocca nel profondo gli equilibri della coalizione municipale in una provincia che spesso deve affrontare sfide enormi tra autonomia speciale e inefficienze croniche.