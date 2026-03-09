Caltanissetta | la marcia di Cimino torna dopo anni di attesa
Il 14 marzo a Caltanissetta, il Corpo Bandistico G. Verdi eseguirà la marcia Gesù Nazareno, composta da Bernardo Emiliano Cimino. La marcia sarà eseguita durante il rientro del simulacro nella Chiesa di Sant’Agata. Dopo anni di attesa, questa esecuzione rappresenta il ritorno di questa composizione nella città. La cerimonia coinvolgerà i partecipanti e il pubblico presente.
Il 14 marzo a Caltanissetta il Corpo Bandistico G. Verdi eseguirà per la prima volta la marcia Gesù Nazareno composta da Bernardo Emiliano Cimino durante il rientro del simulacro nella Chiesa di Sant'Agata. L'evento, previsto alle ore 19:00 con una Santa Messa, segna un momento culminante della Settimana Santa nissena, dove la musica diventa documento storico e testimonianza di fede che lega indissolubilmente la comunità al suo Nazareno. Un tributo musicale nato dalla tradizione. Nel cuore della provincia agrigentina, dove le tradizioni religiose si intrecciano con l'identità locale, si prepara un evento che va oltre il semplice concerto.
