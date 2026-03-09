Calendario Paralimpiadi 2026 oggi | orari 9 marzo tv streaming italiani in gara

Oggi, lunedì 9 marzo, si svolge la terza giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con le finali di sci alpino dedicate allo superG. Sono in programma sei medaglie in totale, divise equamente tra atleti maschi e femmine. La giornata sarà visibile in diretta tv e streaming, con numerosi italiani in gara.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, lunedì 9 marzo: nella terza giornata di finali spazio esclusivamente allo sci alpino, con il superG, che metterà in palio 6 titoli, equalente divisi tra uomini e donne. L’Italia sarà protagonista nelle gare con medaglie dello sci alpino, con Chiara Mazzel, Martina Vozza, Giacomo Bertagnolli, Federico Pelizzari, Davide Bendotti, Luca Palla e René De Silvestro. Azzurri protagonisti anche nei round robin del curling a coppie miste, con Orietta Bertò e Paolo Ioriatti, ed a squadre miste, con Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani e Giuliana Turra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari 9 marzo, tv, streaming, italiani in gara Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari 7 marzo, tv, streaming, italiani in garaLe Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno le prime medaglie oggi, sabato 7 marzo: nella prima giornata di finali spazio allo sci... Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari 8 marzo, tv, streaming, italiani in garaLe Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, domenica 8 marzo: nella seconda giornata di finali spazio allo... Contenuti utili per approfondire Calendario Paralimpiadi. Temi più discussi: Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: programma completo, calendario gare e dove vedere in diretta; Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, il calendario: le gare da medaglia giorno per giorno | Dove vederle in tv e…; Paralimpiadi Milano Cortina 2026 al via: gli sport, il calendario completo delle gare e tutto quello che c'è da sapere; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, il programma e il calendario. Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari domenica 8 marzo, tv, streaming, italiani in garaLe Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, domenica 8 marzo: nella seconda giornata di finali spazio allo ... oasport.it Calendario Paralimpiadi Milano Cortina 2026Il programma di tutte le gare dei Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Le gare si svolgono in 3 luoghi diversi ... sport.virgilio.it Ecco il Calendario con tutte le gare Paralimpicje che già da questa mattina ci regaleranno grandi emozioni. Come sempre le gare da medaglia sono quelle evidenziate. Forza Azzurri! #MilanoCortina2026 #paralimpiadi #Paralympics - facebook.com facebook L’Italia e il sogno medaglia alle Paralimpiadi Milano Cortina 2026: l’analisi del percorso azzurro, le regole e il calendario del torneo. Si comincia sabato con gli Stati Uniti x.com