Calendario Mondiale F1 2026 | il programma dei 24 Gran Premi 2 a rischio Dove si svolgeranno le Sprint

Il calendario mondiale di Formula 1 per il 2026 include 24 Gran Premi, con l’apertura in Australia e la conclusione ad Abu Dhabi. La stagione prevede due eventi a rischio e la presenza di sprint nelle gare di alcune tappe. La serie si svolge lungo diverse nazioni, mantenendo una struttura simile a quella degli anni precedenti. La manifestazione si svolgerà secondo il programma ufficiale annunciato dagli organizzatori.

Il Mondiale 2026 di Formula 1 scatterà dall’ Australia e terminerà ad Abu Dhabi. La settantasettesima edizione della massima categoria automobilistica prevede ben 24 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2024 e nel 2025. Ormai, avere un numero di gare pari a quello delle ore di una giornata è l’abitudine. Dal punto di vista degli scenari, vi sarà un unico avvicendamento tra la prossima stagione e quella appena terminata. Non si correrà più a Imola, bensì a Madrid, in un nuovo circuito di natura cittadina. Questo implica che in Italia si disputi solo un evento ( Monza, a settembre) e che in Spagna gli appuntamenti raddoppino (il GP organizzato dal Montmelò cambia denominazione). 🔗 Leggi su Oasport.it

