Calenda cancella ChatGPT | stop alla sorveglianza di Trump

Carlo Calenda ha disinstallato l’applicazione ChatGPT oggi stesso, lunedì 9 marzo 2026. La mossa non è dettata da difetti tecnici ma rappresenta una presa di posizione politica netta contro le scelte strategiche di OpenAI. Il segretario del partito Azione ha motivato la decisione sostenendo che il fornitore americano abbia scelto un allineamento con Donald Trump e pratiche di sorveglianza indiscriminata. L’annuncio è arrivato tramite video sui social media, dove il politico ha mostrato in diretta la cancellazione dell’abbonamento. Secondo quanto dichiarato, l’intelligenza artificiale viene utilizzata per analizzare dati reddituali e di spesa per profilare i cittadini come potenziali criminali senza alcuna responsabilità oggettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

