Il Napoli è interessato a Joao Gomes e Mittelstadt nel calciomercato estivo. La società sta valutando l'acquisto di entrambi i giocatori per rafforzare la rosa. Le trattative sono in fase di sviluppo e coinvolgono il piano di Manna per svecchiare la squadra. La decisione finale dipenderà dalle offerte e dalle trattative in corso.

NAPOLI SU JOAO GOMES E MITTELSTADT. Il binomio di mercato Napoli Joao Gomes Mittelstadt infiamma già le strategie per la prossima estate. Il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno varato un piano chiaro: abbassare l’età media del gruppo, attualmente ferma a 28,5 anni. Con i possibili addii a parametro zero di Juan Jesus e Spinazzola, la dirigenza ha messo nel mirino il terzino sinistro tedesco Maximilian Mittelstädt (Stoccarda). A centrocampo, invece, il grande sogno di Antonio Conte porta il nome di João Gomes, mediano classe 2001 in forza al Wolverhampton. Sullo sfondo restano vive le piste che portano a Oumar Solet per la difesa e a Juanlu Sanchez per la corsia di destra. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Calciomercato Napoli, Joao Gomes e Mittelstadt nel mirino: il piano di Manna per svecchiare la rosa

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