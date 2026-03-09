Calciomercato Juve | spunta il nome di Spence del Tottenham per rinforzare le fasce in estate Chi è e qual è la situazione
Durante il calciomercato estivo, la Juventus ha messo nel mirino il difensore del Tottenham, Spence, come possibile rinforzo per le fasce laterali della squadra. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali. Spence è un giocatore che ha attirato l’attenzione del club torinese e potrebbe essere una delle opzioni per rafforzare la rosa durante la prossima sessione di mercato.
Calciomercato Juventus: avviati i dialoghi per il rinnovo di Thuram. Ultimissime novità sul futuro del centrocampista David Juve, aria d’addio in estate? Il retroscena sul malumore del canadese: c’è già un club alla finestra! Napoli, gli eroi che non ti aspetti! Da Alisson Santos a Elmas passando per Gilmour: e il club pensa ai loro riscatti! Lazio, 18mila biglietti nelle ultime 4 partite... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Articoli correlati
Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: chi resta e chi parte in estate. Spunta il nome di Malen
Leggi anche: Calciomercato Juventus: spunta un nome nuovo per rinforzare la difesa! Può arrivare dall’Inghilterra. Di chi si tratta e cosa sta succedendo
Contenuti e approfondimenti su Calciomercato Juve
Temi più discussi: Calciomercato Juventus – Con la Champions super affari: le ultimissime; Fabrizio Romano - Juventus, ottimismo per il rinnovo di Vlahovic: le cifre. E spunta un retroscena sul Barcellona; Vicario vuole la Serie A: la Juventus prepara il colpo dal Tottenham; Tutti vogliono Tonali: la Juve lo sogna, le big di Premier si muovono e spunta anche il Real.
Zhegrova-Juve, tutto già finito: spunta il nome del nuovo clubNuove conferme sull’addio a fine stagione di Zhegrova: ecco dove potrebbe trasferirsi l’esterno della Juventus. L’errore contro il Galatasaray nella gara di ritorno degli spareggi di Champions League ... calciomercato.it
Calciomercato Juventus, spunta anche Alisson per la porta come post-Di Gregorio: l’indiscrezioneVelo abbiamo raccontato, il calciomercato Juventus guarda già al futuro e, tra i vari nomi che circolano nelle ultime ore negli ambienti del calciomercato, ne ... news-sports.it
Calciomercato Juve LIVE Tutte le novità aggiornare - facebook.com facebook
#Vicario- #Inter, derby d’Italia con la #Juve sul calciomercato! #Diaby nome caldo, il sogno è #NicoPaz x.com