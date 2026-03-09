Calciomercato Juve | spunta il nome di Spence del Tottenham per rinforzare le fasce in estate Chi è e qual è la situazione

Durante il calciomercato estivo, la Juventus ha messo nel mirino il difensore del Tottenham, Spence, come possibile rinforzo per le fasce laterali della squadra. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali. Spence è un giocatore che ha attirato l’attenzione del club torinese e potrebbe essere una delle opzioni per rafforzare la rosa durante la prossima sessione di mercato.