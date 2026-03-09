Calcio serie C Perugia - Pontedera 1-0 | la diretta della partita

Nel match di calcio di serie C tra Perugia e Pontedera, il primo tempo si è concluso con il Perugia in vantaggio di un gol. La rete è stata segnata da Montevago al 28', su azione di calcio d’angolo. La partita è ancora in corso e i giocatori stanno tornando in campo per la ripresa.

Termina così il primo tempo. Il Perugia è avanti di un gol, realizzato da Montevago su azione d'angolo al 28'. Il Pontedera però è apparso tutt'altro che dimesso e ha trovato il modo di creare più di un problema ai biancorossi, che in un paio di circostanze, prima tra tutte il colpo di testa di Vitali al minuto 35, hanno rischiato di capitolare. Occorrerà prestare la massima attenzione e riordinare le idee nell'intervallo dato che la posta in palio è davvero troppo importante. A più tardi per la cronaca della ripresa. 44' Lisi batte velocemente un angolo appoggiando su Canotto, il quale cerca dal limite il palo... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

