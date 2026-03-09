Calcio serie C Perugia - Pontedera 0-0 | la diretta della partita

Nel match di calcio di serie C tra Perugia e Pontedera, il risultato è rimasto invariato sullo 0-0. All'18 minuti, Yeboah ha provato un tiro da una posizione defilata, ma il suo tentativo è risultato largo. Al 14°, la revisione dell'FVS ha confermato che Canotto era in posizione irregolare al momento dell'inizio dell'azione.

Serata di vitale importanza per i biancorossi, che devono rispondere alla Sambenedettese e distanziare ancor di più i toscani. Si gioca questa sera alle 20:30 28' PERUGIA IN VANTAGGIO! Perentorio stacco di Montevago su angolo di Ladinetti, Saracco non ci può fare nulla. 1-0 14' la revisione all'FVS conferma la posizione irregolare di partenza di Canotto. Si resta sullo 0-0 13' il lancio di Verre verso l'area avversaria imbecca Canotto che con un morbido pallonetto batte Saracco ma viene segnalato fuorigioco 11' occasionissima per il Grifo: Montevago, solo davanti a Saracco, riesce a superarlo con un tocco sotto ma la palla esce sul fondo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Calcio serie C, Perugia - Pontedera: la diretta della partitaSerata di vitale importanza per i biancorossi, che devono rispondere alla Sambenedettese e distanziare ancor di più i toscani. Calcio serie C, Perugia - Pineto 0-0: la diretta della partitaInizia ora il matchOre 17:36 - le due squadre hanno fatto ora il loro ingresso in campo. PRIMAVERA LIVE | PERUGIA U19-TERNANA U19 Tutti gli aggiornamenti su Calcio serie Temi più discussi: Calcio serie C, al Perugia la sosta non è servita. E ora sono guai; Arezzo ko con la Ternana, l'Ascoli vince il derby e si avvicina. Colpo Perugia a Livorno; Livorno-Perugia, le formazioni ufficiali; Calcio serie C, tutto confermato: il Perugia va in ritiro. Calcio serie C, Perugia - Pontedera: la diretta della partitaSerata di vitale importanza per i biancorossi, che devono rispondere alla Sambenedettese e distanziare ancor di più i toscani. Si gioca questa sera alle 20:30 ... perugiatoday.it Calcio serie C, Perugia - Pontedera: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in direttaTedesco medita la conferma del 4-2-3-1 e il rilancio dell'ex Ladinetti; Braglia pronto a giocarsi la partita mettendosi a specchio ... today.it CALCIO, SERIE C, 31^ GIORNATA, CAVESE PUNISCE PICERNO: 2-0 AL SIMONETTA LAMBERTI DI CAVA DE’ TIRRENI - facebook.com facebook In occasione della 28^ giornata di Campionato di Serie A Enilive s.s. 2025/2026, la Lega Calcio Serie A scende in campo al fianco del Dipartimento per le Pari Opportunità. Anche nel mondo dello sport, e in particolare nel calcio, persistono divari che richiedo x.com