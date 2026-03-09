Il calcio italiano attraversa una fase di transizione, con Roberto Mancini e Simone Inzaghi che guidano le rispettive squadre. La Serie A si trova a cercare nuove strategie e modelli tattici per rafforzare la propria competitività internazionale. La situazione attuale mette in evidenza la necessità di un cambio di passo per rispondere alle sfide future. La crescita del calcio italiano rimane un obiettivo da perseguire con attenzione.

Il calcio italiano sembra essere in crisi di identità (speriamo bene per i prossimi Mondiali.). Anche la Serie A pare vivere una fase di transizione in cui identità, idee e coraggio tattico diventano ingredienti essenziali per tornare competitivi a livello internazionale. Solo l’Atalanta agli ottavi di Champions è un segnale evidente. Ebbene sì, in tale particolare scenario, a nostro avviso figure carismatiche come Simone Inzaghi e Roberto Mancini rappresentano modelli di modernità, innovazione e mentalità europea. Due allenatori che a nostro giudizio mancano eccome alla Serie A, mancano eccome al pallone Made in Italy per tornare a certi livelli. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Calcio italiano 2026, evoluzione cercasi: con Mancini e Inzaghi…

