Calcio a 5 battuto il Gatteo 4-2 | blindato il secondo posto in Serie C1

Nel campionato di Serie C1 di calcio a 5, il Forlì ha vinto contro il Gatteo con il punteggio di 4-2 al Pala Marabini di San Martino in Strada. La partita, valida per la terzultima giornata, si è svolta tra due squadre che si sono affrontate con grande intensità e determinazione. Con questa vittoria, il Forlì ha consolidato la seconda posizione in classifica.

Prova di forza dei biancorossi al Pala Marabini. Le reti di Guardato, Giangrandi, Bellezza e De Lollis scacciano la paura: ora testa alla trasferta di Montale Il Forlì risponde presente nel momento più delicato. Nella terzultima giornata del campionato di Serie C1, i biancorossi superano il Gatteo per 4-2 al Pala Marabini di San Martino in Strada, al termine di una sfida intensa e combattuta. Un successo che permette ai forlivesi di difendere la seconda piazza, ma con la consapevolezza che, data la classifica corta, la guardia non può essere abbassata nemmeno di un centimetro. L’avvio è tutto di marca ospite: il Gatteo parte fortissimo e nei primi due minuti mette alla prova i riflessi di un Bertaccini attento, bravo a rispondere presente sulle conclusioni di Falzaresi e Cucchi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

