Calcinacci scaricati nel torrente Porcello due operai sorpresi in flagranza e denunciati

Due operai sono stati fermati mentre scaricavano calcinacci e scarti di lavorazione edile nel torrente Porcello, in un’area isolata. Sono stati immediatamente denunciati dalle forze dell’ordine, dopo essere stati sorpresi in flagranza di reato. I lavoratori avevano tentato di disfarsi dei materiali senza autorizzazione, pensando di operare in modo nascosto e senza rischiare controlli.

Il camion utilizzato per il trasporto, il materiale presente nel cassone e l’area interessata dallo sversamento sono stati sequestrati Credevano di poter scaricare indisturbati detriti e scarti di lavorazione edile nel letto di un torrente, approfittando di una zona isolata. Ma proprio in quell'attimo è sopraggiunta una pattuglia dei carabinieri che li ha sorpresi mentre riversavano il carico nel corso d’acqua, interrompendo l’illecito smaltimento. L’episodio si è verificato tra Oppido Mamertina e la frazione di Messignadi, nei pressi del torrente Porcello. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno notato un autocarro fermo su un terreno privato, parcheggiato a ridosso dell’alveo del torrente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

