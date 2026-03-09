Una squadra di calciatrici iraniane ha presentato domanda di asilo politico in Australia il 9 marzo 2026. Le atlete si trovano già nel paese, dove hanno formalizzato la richiesta. La notizia riguarda un gruppo di donne che ha deciso di lasciare l’Iran per motivi ancora non resi noti. La loro presenza in Australia si è resa pubblica attraverso questa richiesta ufficiale.

Una squadra di calciatrici iraniane ha chiesto asilo politico in Australia. La richiesta è stata formalizzata il 9 marzo 2026, mentre le atlete si trovano già sul suolo australiano. Il caso si inserisce nel contesto più ampio delle tensioni interne all’Iran e del ruolo della donna nella società persiana. L’evento avviene in un momento di forte instabilità regionale. L’ascesa di Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema dell’Iran segna un cambiamento cruciale nella leadership teocratica. Questo passaggio di potere potrebbe aver accelerato la decisione delle atlete di cercare rifugio oltre oceano. La loro scelta non è isolata ma legata a una serie di eventi geopolitici in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calciatrici iraniane: asilo in Australia contro il nuovo

