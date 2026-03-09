Calabria sotto la lente | il voto che smaschera le ombre

Il voto sulla giustizia in Calabria si terrà il 22 e 23 marzo e coinvolge gli elettori della regione che saranno chiamati alle urne per esprimersi sul referendum. Le elezioni rappresentano un momento di grande attenzione da parte dei media e delle istituzioni nazionali, che seguono con interesse l’affluenza e i risultati del voto in questa area del Sud Italia.

Il voto della Calabria per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo fungerà da termometro politico e sociale, con l'attenzione nazionale focalizzata su questa regione. Le dichiarazioni del procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri hanno posto la Calabria sotto una lente d'ingrandimento speciale, trasformando le urne in uno specchio della realtà locale. L'intervento di Gratteri ha acceso un dibattito che rischiava di rimanere sonnecchiante, rimettendo in discussione un esito che sembrava già scontato. La sua affermazione secondo cui chi voterà sì appartiene a categorie come mafiosi, indagati e massoni deviati ha scatenato polemiche, pur essendo stata subito precisata dal magistrato stesso.