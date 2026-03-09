Calabria | i Carabinieri svelano le 3 truffe che colano gli anziani

I Carabinieri in Calabria hanno scoperto tre diverse modalità di truffa rivolte agli anziani, che si sono diffuse nelle zone di montagna e lungo le coste. Le forze dell’ordine hanno identificato i metodi utilizzati dai truffatori e hanno messo in atto interventi di prevenzione. L’allarme è cresciuto nelle comunità locali, dove le truffe stanno colpendo soprattutto le persone più anziane.

Nel cuore della Calabria, dove le comunità di montagna e gli insediamenti costieri convivono in una geografia complessa, l'allarme sociale si è accesa con forza nei giorni scorsi. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria ha attivato un protocollo di prevenzione mirato contro le truffe che colpiscono specificamente la fascia più anziana della popolazione locale. L'incontro svoltosi a Campo Calabro presso l'Auditorium Sant'Antonio della parrocchia della SS. Maddalena ha riunito circa cinquanta cittadini, offrendo uno spazio di confronto diretto tra le Forze dell'Ordine e i residenti. I militari hanno illustrato le dinamiche dei raggiri più diffusi, spiegando come i malviventi sfruttino la vulnerabilità emotiva delle vittime per ottenere denaro o oggetti preziosi.