Calabria | 30.000 bottiglie e lusso etico a Palazzo Grazioli

A Palazzo Grazioli, la cucina calabrese ha attirato l'attenzione internazionale grazie a Tenuta Contessa e allo chef Pietro Parisi, che hanno portato in scena un evento dedicato al lusso etico. Durante l’occasione sono state presentate circa 30.000 bottiglie, sottolineando l'importanza della tradizione calabrese nel settore enogastronomico. L’evento ha coinvolto diversi ospiti e rappresentanti del settore.

A Palazzo Grazioli, la cucina calabrese ha preso il centro dell'attenzione internazionale grazie a Tenuta Contessa e allo chef Pietro Parisi. L'incontro, organizzato dal Gruppo del Gusto della Stampa Estera, ha unito l'etica alimentare al turismo di lusso in un progetto che ridefinisce il valore dei prodotti del Sud. Non si tratta solo di una cena, ma di una dichiarazione d'intenti su come l'agricoltura biologica possa diventare motore economico reale per le famiglie locali. La presenza di giornalisti stranieri trasforma l'evento in una vetrina globale per un modello di sviluppo basato sulla terra e sul rispetto delle tradizioni. L'Alleanza tra Terra e Tavola.