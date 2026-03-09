Cairn | 200k copie ma la telecamera blocca l’arrampicata

Il nuovo videogioco Cairn, sviluppato da The Game Bakers, è stato pubblicato il 29 gennaio 2026 per PlayStation 5 e PC. Fin dalla sua uscita, ha venduto circa 200.000 copie, mentre alcuni problemi tecnici hanno causato il blocco della telecamera, impedendo l’arrampicata nel gioco.

Il nuovo titolo di The Game Bakers, intitolato Cairn, è giunto sul mercato il 29 gennaio 2026 per le console PlayStation 5 e i personal computer. Questa opera si propone come un’esperienza fisica e viscerale che trasforma la scalata in una sfida contro l’ambiente naturale piuttosto che contro nemici tradizionali. Nonostante le vendite abbiano superato le 200.000 copie, il progetto presenta criticità tecniche legate alla gestione della telecamera e all’interfaccia utente che ne limitano l’accessibilità. L’opera nasce dalla volontà dello studio francese di allontanarsi dagli automatismi tipici dei giochi d’avventura moderni per restituire al giocatore la frizione reale dell’arrampicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cairn: 200k copie, ma la telecamera blocca l’arrampicata Articoli correlati Leggi anche: Blitz degli hacker in Asl 3, bloccata la banca dati degli esami diagnostici. “Ma abbiamo le copie” Leggi anche: Cairn: intervista a Sophia Eleni, la voce di Aava