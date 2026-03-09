Caduta da 8 metri a Voltri | la ragazza è in ospedale

Una giovane ragazza è caduta da un muro di circa otto metri a Voltri, nel comune di Genova, e ora si trova in ospedale. L’incidente è avvenuto oggi, 9 marzo 2026, e la vittima è stata trasportata all’Ospedale Gaslini per le cure. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito la ragazza prima del trasferimento.

Una giovane ragazza ha subito una caduta grave da un alto muro a Voltri, nel comune di Genova. L’incidente si è verificato oggi, 9 marzo 2026, e la vittima è stata ricoverata presso l’Ospedale Gaslini. Le indagini sulla dinamica dell’accaduto sono già in corso per stabilire le cause esatte del precipizio. L’altezza del punto di caduta è stimata in otto metri, un dettaglio che spiega la gravità della situazione medica attuale. Mentre i servizi sanitari gestiscono il caso all’interno della struttura ospedaliera, le autorità procedono con l’analisi dei fatti sul luogo dell’evento. Il contesto urbano e i rischi nascosti. Voltri rappresenta un esempio lampante di come il tessuto urbano possa nascondere insidie impreviste vive o visita queste zone costiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

