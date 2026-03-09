Caccia britannici abbattono droni iraniani nuovi missili sul Golfo Trump e la promessa di uccidere l’erede di Khamanei | atteso il primo discorso – La diretta

Caccia britannici hanno abbattuto alcuni droni iraniani nel Golfo, mentre nuovi missili sono stati lanciati in quella zona. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato un discorso in cui promette di uccidere l’erede di Khamenei. Da un lato, gli Stati Uniti esprimono diffidenza sulla nomina di Mojtaba Khamenei come Guida Suprema dell’Iran, mentre la Russia ha espresso complimenti.

Da una parte gli Usa, che storcono il naso davanti alla nomina di Mojtaba Khamenei come Guida Suprema dell’Iran, dall’altra la Russia che invece si complimenta. Nel decimo giorno della Guerra del Golfo tra Iran, Usa e Israele Teheran ha lanciato i suoi primi missili verso Israele dopo la nomina della nuova Guida suprema della Repubblica islamica, l’Ayatollah Mojtaba Khamenei, che pronuncerà il suo primo discorso entro poche ore, secondo quanto riporta Iran International. Esplosioni sono state udite a Doha e in Bahrein mentre le Borse mondiali soffrono per i prezzi del petrolio in salita. Intanto il presidente degli Usa Donald Trump fa sapere che la fine della guerra sarà condivisa con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Open.online

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Trump: Non contento della nomina di Khamenei. Allarme terrorismo dagli Usa: Iran potrebbe attivare cellule dormienti – LIVE · LaC News24; Da Camp de la Paix ad Akrotiri | l' Iran mette nel mirino gli alleati di Trump.

I caccia Gb hanno abbattuto droni diretti in Giordania e Bahrein(ANSA) - LONDRA, 09 MAR - I caccia britannici Typhoon hanno abbattuto droni iraniani diretti in Giordania e Bahrein. Lo ha riferito il ... notizie.tiscali.it

I caccia britannici hanno abbattuto droni diretti in Giordania e BahreinAnkara ha convocato al Ministero degli Esteri l'ambasciatore iraniano in Turchia, esprimendogli la propria protesta per il missile balistico lanciato dall'Iran entrato nello spazio aereo turco. Lo rip ... gazzettadiparma.it

Attacchi di droni iraniani, cacciabombardieri britannici in volo per abbatterli, navi francesi e italiane in arrivo per proteggere l’isola: con il coinvolgimento di Cipro nella guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti, anche l’Europa entra di fatto nel conflitto. Situata 70 chilo - facebook.com facebook

