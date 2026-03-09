Caccia agli asparagi | la coppia precipita nel fosso a Terni

Nella serata di domenica 7 marzo 2026, una coppia di anziani si trovava nella zona di San Bartolomeo a Terni alla ricerca di asparagi selvatici. Durante l’attività, sono finiti in un fosso, riportando lievi ferite e necessitando di soccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito gli anziani e li hanno trasportati in ospedale.

Nella serata di domenica 7 marzo 2026, una coppia di anziani ha subito un imprevisto mentre cercava asparagi selvatici nella zona di San Bartolomeo a Terni. I due sono precipitati in un fosso invaso da rovi, richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco e del soccorso alpino per il recupero. Nonostante la caduta e le condizioni difficili del terreno, i soccorritori hanno trovato la coppia senza traumi gravi, limitandosi ad alcune escoriazioni superficiali. L’incidente si è verificato in un contesto meteo particolare: cielo coperto con pioggia debole, temperature intorno agli 11 gradi e venti leggeri da ENE, con una probabilità di pioggia al 95%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

