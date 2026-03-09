Un nuovo capitolo del progetto cinematografico Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum si sta preparando a svelare l’attore scelto per interpretare la versione giovane di Aragorn. La produzione sta per annunciare ufficialmente il nome dell’attore che vestirà i panni di questo personaggio nel film. La scelta dell’interprete rappresenta un passo importante per il cast del film.

Il progetto cinematografico intitolato Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum sta per rivelare il nome dell'attore che interpreterà la versione più giovane del personaggio di Aragorn. Le indiscrezioni indicano che Leo Woodall è il candidato designato dalla produzione per questo ruolo, sostituendo Viggo Mortensen, il cui ritorno non è previsto per coerenza con la cronologia narrativa della storia. La trama si colloca temporalmente tra gli eventi de La Compagnia dell'Anello e si concentra sul legame tra Frodo e Smeagol, richiedendo un interprete in grado di rappresentare un Aragorn in una fase iniziale della sua vita. Mentre Andy... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia a Gollum: Leo Woodall sarà il giovane Aragorn

