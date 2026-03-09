BYD apre 2 showroom | Perugia e Viterbo Discovery Week 2026

Il Gruppo Rossi apre due nuovi showroom BYD a Perugia e Viterbo con una Discovery Week dal 9 al 14 marzo 2026. L'evento si svolge in via Piccolpasso a Perugia e in S.S. Cassia Nord a Viterbo, proponendo test drive e approfondimenti tecnologici. L'iniziativa segna un passo strategico verso la mobilità sostenibile, allineando le attività aziendali alla visione del futuro dell'automotive. La multinazionale cinese BYD guida questa trasformazione con un su veicoli elettrici, ibridi e plug-in. Dati di apertura e ubicazioni strategiche. La data di inizio è fissata per lunedì 9 marzo 2026, alle ore 10:00 nel nuovo punto vendita di Perugia situato in via Cipriano Piccolpasso, 119.