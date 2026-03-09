La casa di moda Bvlgari ha annunciato che entro il 2028 il palazzo E-42 nell’Eur di Roma sarà convertito in una scuola di gioielleria. L’obiettivo è creare un centro specializzato dedicato alla formazione nel settore dell’alta gioielleria, coinvolgendo risorse e strutture di nuova costruzione o riqualificazione. La ristrutturazione del palazzo farà parte di un piano più ampio di sviluppo nel quartiere.

La casa di moda Bvlgari ha annunciato un progetto ambizioso che trasformerà la zona Eur di Roma in un nuovo polo mondiale per l’alta gioielleria. La decisione, presa dalla maison romana, prevede l’apertura di una scuola dedicata all’eccellenza artigianale entro il 2028. Il cuore operativo sarà ospitato in uno storico palazzo situato in via del Turismo 30, un immobile che già dal 2023 è sotto contratto di affitto con il brand. Questo complesso, noto come E-42, copre una superficie enorme di tremila metri quadrati distribuiti su tre livelli rivestiti in marmo bianco. L’iniziativa mira a formare una nuova generazione di professionisti, consolidando il ruolo della Capitale come hub internazionale dell’artigianato e della creatività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bvlgari: il palazzo E-42 diventerà scuola di gioielleria entro il 2028

Articoli correlati

Sport e Riciclo: Italia punta al 76,7% di sostenibilità entro il 2028.Milano-Cortina e il Futuro dello Sport Sostenibile: Coni e Conai Stringono un Accordo Un’alleanza strategica tra il Comitato Olimpico Nazionale...

India: Superintelligenza entro il 2028? Scontro tra OpenAI e Google.India al Centro della Rivoluzione AI: Tra Previsioni di Superintelligenza e Appelli alla Cautela Nuova Delhi, 19 febbraio 2026 – Un acceso dibattito...

Contenuti utili per approfondire Bvlgari il palazzo E 42 diventerà...

Temi più discussi: Mostre moda 2026: tutti gli appuntamenti da non perdere in Italia e nel mondo, a partire da Shared Vision of Beauty. Bvlgari Through The Lens of Gian Paolo Barbieri in Via Montenapoleone a Milano; Le Partecipazioni Nazionali e gli Eventi Collaterali della Biennale Arte 2026; Achille Lauro, scaletta concerti Roma. La nuova canzone e l'annuncio: Inizia il capitolo più importante della nostra storia; Laura Pausini a Sanremo 2026, tra Armani, Alberta Ferretti e Balenciaga: tutti i dettagli dei 17 look portati sul palco dell'Ariston, bozzetti e foto esclusive.

Bvlgari pelletteria e accessori autunno inverno 2026: nuovi simboli, colori-gemma e un’esperienza sonora in Via MontenapoleoneBvlgari presenta pelletteria e accessori autunno inverno 2026 con Tubogas Sphere, Serpenti Cuoricino e un’experience sonora a Milano. fashiontimes.it

Artigianato e Palazzo, al via un’edizione visionariaFirenze è artigianato, la sua storia lo ricorda, il suo presente lo dimostra con le botteghe e le nuove maestranze. Per celebrare quest’unione torna alla sua trentunesima edizione ‘Artigianato e ... lanazione.it

Le opere di Lotus L. Kang al Padiglione Bvlgari e di Lara Favaretto e Monia Ben Hamouda alla Biblioteca Nazionale Marciana x.com

Un grazie di cuore a chi mi ha fatto brillare Abiti: @simone_folco Gioielli: @bvlgari Make-up: @pabloardizzone Scarpe: @ricc_riz Ph. Matteo Pavone @OneTakeVision #Opera - facebook.com facebook