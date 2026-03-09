A Busto Arsizio, un episodio di violenza si è verificato in un bar del centro, quando il titolare ha frantumato una bottiglia sul bancone. L’azione ha provocato ferite a diversi clienti presenti e ha portato alla chiusura temporanea del locale per venti giorni. La scena ha attirato l’attenzione degli abitanti e delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

La tranquillità di Busto Arsizio è stata scossa da un episodio di violenza improvvisa all’interno di un bar del centro, dove il titolare ha infranto una bottiglia sul bancone, causando lesioni a più clienti e portando alla chiusura forzata dell’esercizio per venti giorni. L’operazione delle Forze dell’Ordine, coordinata dalla Polizia di Stato locale con il supporto dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha portato alla sanzione di 30.000 euro complessivi e all’identificazione di due lavoratori irregolari in un altro locale controllato. Il clima di tensione che si era andato accumulando nel tempo ha trovato sfogo in quel gesto distruttivo, rivelando come la gestione del rischio nella ristorazione possa diventare un problema di ordine pubblico quando manca la collaborazione dei gestori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Busto: barista frantuma bottiglia, clienti feriti e locale

Articoli correlati

Barista preso a pugni in faccia: voleva allontanare due clienti molestiVoleva solo riportare la calma nel locale dove lavora, ma è stato aggredito a calci e pugni.

Leggi anche: Tenta di aggredire il barista col coltello e i carabinieri coi cocci di bottiglia, svolta per 30enne

Contenuti utili per approfondire Busto barista frantuma bottiglia...

Spacca la bottiglia di birra sul bancone: chiuso per 20 giorni un bar nel centro di Busto ArsizioLa scena, degna di un film, ha costretto due Volanti della Polizia di Stato a intervenire d’urgenza. Gli agenti si sono trovati davanti a loro un locale in cui regnava il caos e l’insicurezza ... ilgiorno.it

A Busto il barista fa a pezzi una bottiglia sul bancone e ferisce i clienti, bar chiuso dalla PoliziaL'episodio risale a pochi giorni fa ed è solo l'ultimo di una serie di momenti agitati nel locale. In un altro locale trovati due lavoratori in nero ... varesenews.it