Buonabitacolo rivolta per l' acqua pubblica | nasce il comitato No Consac

A Buonabitacolo cresce la mobilitazione contro il trasferimento del servizio idrico comunale al consorzio Consac. Per contrastare la decisione dell'amministrazione guidata dal sindaco Giancarlo Guercio, è nato ufficialmente il comitato civico "No Consac", che ha convocato un'assemblea pubblica per sabato 14 marzo, alle ore 18, presso il centro sociale "Cupola". L'obiettivo del neonato gruppo è illustrare alla cittadinanza le ragioni della ferma contrarietà al passaggio della gestione dell'acqua a una società per azioni. A innescare la protesta è stato soprattutto il metodo adottato dalla giunta. I promotori... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

