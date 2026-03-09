Bufera Milan-Inter | Braccio Ricci punibile Ecco cosa pensa l’AIA

Nella partita tra Milan e Inter, vinta dai rossoneri per 1-0, si è acceso il dibattito sull’episodio che ha coinvolto Ricci allo scadere del recupero. L’AIA ha preso posizione, sostenendo che il braccio dell’arbitro Ricci potrebbe essere punibile. La discussione si concentra sull’interpretazione del comportamento dell’arbitro durante quell’azione decisiva.

Discussione aperta sull’episodio che ha contraddistinto la stracittadina di ieri sera, vinta dai rossoneri per 1-0 grazie alla rete di Estupinan Fa discutere e non poco, anche gli addetti ai lavori, l’episodio che vede protagonista Ricci allo scadere del recupero del derby tra Milan e Inter. Il centrocampista rossonero tocca il pallone col braccio destro dopo il colpo di petto ravvicinato di Dumfries. Gli addetti ai lavori si dividono. Tra i tweet più rilevanti c’è sicuramente quello del nostro Maurizio Russo, esperto arbitrale e moviolista per il canale Youtube di Calciomercato.it. Per Russo, il penalty poteva starci: “Rischia tanto Ricci – ha scritto su X – Il braccio inizialmente stretto, quando Dumfries colpisce di petto, va verso il pallone e quindi può essere considerato punibile“. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

