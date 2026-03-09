bruno mars the romantic debutta in vetta alla billboard 200

Bruno Mars ha raggiunto la vetta della Billboard 200 con il suo nuovo album, The Romantic, che rappresenta la seconda volta in cui si posiziona al primo posto nella classifica. La prima volta era avvenuta tredici anni fa con l’album Unorthodox Jukebox. La notizia conferma il successo duraturo dell’artista nel panorama musicale.

Bruno Mars conquista The Romantic, la sua seconda vetta nella classifica Billboard 200, a distanza di tredici anni dalla prima numero 1 raggiunta con Unorthodox Jukebox. Secondo i dati elaborati da Luminate, l’album dell’artista di Honolulu ha superato le 186.000 unità equivalenti guadagnate negli Stati Uniti nella settimana terminata il 5 marzo. Mars era arrivato in cima per la prima volta con il suo secondo album in studio, Unorthodox Jukebox nel marzo 2013 (quasi tre mesi dopo il suo debutto). The Romantic al tempo stesso segna anche il primo lavoro in studio del cantautore a debuttare in vetta alla classifica. Nel complesso, The Romantic si classifica al quinto posto nella top ten per l’artista dopo il suo joint album con Anderson. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

