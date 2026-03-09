Bretella a Misano | cedimento di 100 metri apertura slitta all’estate

Una bretella stradale a Misano Adriatico, costruita da Società Autostrade e parzialmente gestita da Anas, ha subito un cedimento di circa cento metri poco prima dell’apertura. La strada non è ancora stata aperta al traffico e i lavori di riparazione sono in corso. L’incidente ha causato un ritardo nell’inaugurazione prevista per questa estate.

Una bretella stradale a Misano Adriatico, realizzata da Società Autostrade e gestita in parte da Anas, ha subito un cedimento improvviso di circa cento metri poco prima dell'apertura prevista. Il sindaco Fabrizio Piccioni conferma che l'inaugurazione slitta oltre febbraio, con lavori di ripristino già avviati per puntare all'estate. Il fenomeno si è verificato su un tratto specifico dove era presente un antico sottopasso agricolo, causando un abbassamento del fondo stradale rispetto al resto della carreggiata. L'incidente è stato scoperto nelle prime settimane del 2026, costringendo i tecnici comunali di Misano e Riccione a coordinarsi con la società autostradale per definire il piano di intervento immediato.