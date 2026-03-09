Brescia | 21enne in fuga sequestrati 200g di hashish e cocaina

Durante un controllo di routine a Brescia, le forze dell’ordine hanno fermato un cittadino marocchino di 21 anni, senza fissa dimora e già noto alle autorità. Alla sua vista, l’uomo è scappato, dando inizio a una fuga che si è conclusa con il suo arresto. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati circa 200 grammi di hashish e cocaina.

Un controllo di routine a Brescia si è trasformato in un’azione dinamica con l’arresto immediato di un cittadino marocchino di ventun anni, privo di fissa dimora e già noto alle autorità. Durante il tentativo di fuga del soggetto, gli agenti della Squadra Volante hanno sequestrato oltre due etti di hashish e circa trenta grammi di cocaina, portando alla revoca del permesso di soggiorno. L’incidente si è verificato nei giorni precedenti all’8 marzo 2026, in via della Maggia, dove una vettura sospetta è stata fermata per un accertamento d’identità. Il giovane ha mostrato solo una fotografia digitale del suo documento di soggiorno prima di tentare la fuga attraversando la carreggiata, mettendo a rischio la circolazione stradale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia: 21enne in fuga, sequestrati 200g di hashish e cocaina Urbino, sequestrati 500 grammi di hashish: arrestato un 21enneUn ventunenne italiano, di origine bulgare, è stato arrestato per spaccio di stupefacenti il 25 febbraio, a Canavaccio, Comune di Urbino, dai... Spaccia cocaina e hashish davanti a una scuola: denunciato 21enne straniero di ParmaStava spacciando droga davanti ad una scuola superiore di Reggio Emilia, l'Istituto Comprensivo ‘Galileo Galilei’. Approfondimenti e contenuti su Brescia 21enne in fuga sequestrati 200g.... Temi più discussi: Tenta la fuga con la droga in tasca ma viene bloccato dagli agenti, arrestato 21enne; Durante un controllo tenta la fuga gettandosi tra le auto; Brescia, arrestato 21enne con droga pronta allo spaccio: usava diversi alias; ? Fuga di gas, la strada chiude e il traffico va in tilt. Tenta la fuga con la droga in tasca ma viene bloccato dagli agenti, arrestato 21enneDurante un controllo in città, è emerso che fosse ricercato per una notifica: aveva 200 grammi di hashish e 30 grammi di cocaina ... brescia.corriere.it Tenta la fuga durante un controllo: arrestato con hashish e cocainaAveva con se oltre 200 grammi di hashish, circa 30 grammi di cocaina e 450 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per il 21enne di ori ... elivebrescia.tv https://www.comune.brescia.it/amministrazione/bandi-e-avvisi/bandi-di-concorso-e-mobilita/concorsi/istruttore-amministrativo-1 Nel caso qualcuno/a si stesse preparando per un concorso come Istruttore Amministrativo presso Comune, qui trova davvero tantis - facebook.com facebook Pallavolo A2F Promozione - L'appassionante duello tra Brescia e Talmassons continua x.com