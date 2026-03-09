Brasile maxi-rissa nel match Cruzeiro-Atletico Mineiro | 23 espulsi e intervento della polizia

Durante la finale del Campeonato Mineiro a Belo Horizonte, tra Cruzeiro e Atletico Mineiro, si è scatenata una maxi-rissa che ha coinvolto numerosi giocatori e tifosi. L’evento ha portato all’espulsione di 23 persone e all’intervento delle forze dell’ordine. La partita, vinta dai padroni di casa, ha visto scene di grande tensione che hanno sorpreso chi seguiva l’incontro.

Scene surreali dal Brasile, dove una partita di calcio si è trasformato in una gigantesca rissa. È quello che è accaduto a Belo Horizonte durante il derby tra Cruzeiro e Atletico Mineiro nella finale del Campeonato Mineiro, vinta dai padroni di casa. Gli espulsi sono stati 23 e sarebbe stato battuto il record precedente di 22 cartellini rossi di Portuguesa-Botafogo, che resisteva addirittura dal 1954. Cos’è successo. Un contrasto tra Christian, del Cruzeiro, e il portiere Everson, dell’Atletico Minerio, ha innescato il caos in pieno recupero. L’estremo difensore, furioso per l’entrata a gamba tesa dell’avversario, ha reagito colpendo il rivale con diverse ginocchiate mentre quest’ultimo era steso a terra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

