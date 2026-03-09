Brasile calcio o lotta libera? Cruzeiro-Atlético Mineiro finisce in rissa epocale

Durante la partita tra Cruzeiro e Atlético Mineiro, le tensioni tra le due squadre sono sfociate in una rissa furiosa. L’episodio ha coinvolto numerosi giocatori e spettatori, con scene di caos e proteste che sono durate diversi minuti. La partita è stata interrotta più volte e sono arrivati i servizi di sicurezza per calmare gli animi. L’incidente ha attirato l’attenzione dei media locali.

Se pensavate che il calcio brasiliano fosse solo samba, dribbling e gol spettacolari . beh, vi siete sbagliati. L'ultimo episodio tra Cruzeiro e Atlético Mineiro somiglia più a un episodio di wrestling che a una partita di Serie A paulista. In campo è scoppiata una rissa da film d'azione: pugni, calci proibiti e sangue a volontà. Alla fine, 23 giocatori hanno preso il cartellino rosso. Sì, avete letto bene: ventitré. Letteralmente quasi tutte le due squadre sono state messe fuori gioco.?????????????????? Absolute chaos in the final seconds of the Campeonato Mineiro final between Cruzeiro and Atlético MG as a huge brawl leads to 23 straight red cards After things finally cooled down, Cruzeiro lifted the trophy pic.