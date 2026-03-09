boxe bogos e mannucci tengono in piedi la pugilistica bertola

Riunione di boxe da dimenticare per la Pugilistica Carrarese "Enrico Bertola" che sul ring della bocciofila di Sarzana, ha organizzato la 11esima edizione del memorial dedicato al superleggero "Piero Cerù" e la terza edizione del memorial dedicato al presidente del comitato toscano Giuseppe Ghirlanda. Sono stati dieci gli atleti gialloazzurri di via Cattaneo che hanno combattuto, ma tra loro solo due hanno impattato, mentre dagli altri otto sono arrivate altrettante sconfitte. A pareggiare sono stati Mihai Ionut Bogos (under 19, kg.60) e Monia Mannucci (elite, kg.65). Sconfitte ai punti invece per Simone Buzzi (under 15, kg.60), Mattia Masala (under 17, kg. 🔗 Leggi su Lanazione.it

