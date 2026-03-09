Nel fine settimana dal 5 all’8 marzo 2026, il box office italiano ha visto un testa a testa tra i film

Il weekend cinematografico italiano dal 5 all’8 marzo 2026 ha regalato segnali importanti di vitalità. Secondo i dati riportati da Cineguru, il Box Office Italia del fine settimana ha chiuso con un incasso di 6.758.697 euro (912.102 spettatori), segnando una crescita del 17% rispetto al weekend precedente e dell’1,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato incoraggiante che inverte la tendenza negativa degli ultimi giorni. Sono due le pellicole ad aver dominato la scena, incollate in vetta alla classifica: l’animation DisneyPixar Jumpers – Un salto tra gli animali e la commedia italiana Un bel giorno. Il titolo d’animazione ha prevalso di pochissimo, forte di una solida performance domenicale, chiudendo con 1. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Box Office Italia: testa a testa tra Jumpers e Un bel giorno nel weekend di ripresa

Articoli correlati

Box office Italia: Muccino debutta in testa, Zalone supera i 75 milioniAscolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” La Ruota della...

Contenuti e approfondimenti su Box Office Italia

Temi più discussi: Box office Italia, Scream 7 debutta in testa agli incassi; Fabio De Luigi e Virginia Raffaele riportano l'Italia in testa al box office; Jumpers e Un bel giorno appaiati al vertice – Il box office del fine settimana 5-8 marzo; Gli animali di Hoppers balzano in testa al box office italiano. Ma c’è una sorpresa.

Box Office Italia: testa a testa tra Jumpers e Un bel giorno nel weekend di ripresaAnalisi del weekend 5-8 marzo 2026: testa a testa tra l'animation Disney/Pixar e la commedia di Fabio De Luigi. Scopri i dati CINEGURU sui film più visti. universalmovies.it

Jumpers - Un salto tra gli animali balza in testa alla classificaUna scienziata finisce nel corpo di un castoro. Un film Pixar a tema ecologista. Il film è in testa alle classifiche del box office italiano nel week-end da venerdì 6 marzo 2026. mymovies.it

Jumpers – Un salto tra gli animali debutta al primo posto al box office italiano, con 1.643.945 euro, seguito dalla commedia Un bel giorno di Fabio De Luigi, con 1.637.533 euro e un totale di 1.660.233 euro comprese le anteprime. Chiude il podio Scream 7 co - facebook.com facebook

Il dato del #BoxOffice sia in Italia che negli USA x.com