Botto fortissimo! Bomba esplode in pieno centro | terrore in città

Nella notte, un’esplosione ha colpito la sinagoga di Rue Léon Frédéricq a Liegi, in Belgio. La deflagrazione ha provocato ingenti danni alla struttura, ma non si sono registrati feriti tra le persone presenti. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulla natura dell’accaduto.

Un'esplosione avvenuta nella notte ha colpito la sinagoga di Rue Léon Frédéricq a Liegi, in Belgio, causando rilevanti danni materiali ma senza feriti. Le autorità hanno avviato accertamenti sull'accaduto e l'episodio viene trattato come un atto criminale, con attenzione anche alla possibile matrice antisemita. Il boato, registrato intorno alle 4 del mattino, ha svegliato diversi residenti della zona. Secondo quanto riportato dai media belgi, l'esplosione ha interessato l'area dell' ingresso principale del luogo di culto, danneggiando la facciata e mandando in frantumi parte delle vetrate. Esplosione alla sinagoga di Liegi: danni anche agli edifici vicini.