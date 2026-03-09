Nel corso dell’ultimo anno in Umbria si sono verificati più di 200 episodi di violenza contro medici, infermieri e operatori sanitari. Le aggressioni si sono tradotte in calci, pugni, minacce e insulti quotidiani, coinvolgendo centinaia di professionisti del settore. Il numero di incidenti è in aumento rispetto all’anno precedente, evidenziando un fenomeno che interessa diverse strutture sanitarie della regione.

Medici, infermieri e operatori sanitari presi a calci e pugni. Minacciati, insultati ogni giorno. Oltre 200 casi di violenze in un anno in Umbria, con un incremento rispetto all'anno precedente che ha coinvolto complessivamente centinaia di professionisti della sanità. Lo ricorda l'Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Perugia che, in vista della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, che si celebra il 12 marzo, richiama l'attenzione su un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti.

Lanazione.it - Botte e minacce a medici e infermieri. Oltre duecento violenze in un anno

