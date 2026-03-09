Bosnia | da Srebrenica alla pace la lezione di Besnate

A Besnate, un comune della provincia di Varese, si è svolta una serata dedicata a ricordare il conflitto nei Balcani, con particolare attenzione alle vicende di Srebrenica. La serata ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, che hanno discusso di memoria storica e di impegno civile, evidenziando le ferite ancora aperte di quegli eventi. L'incontro si è svolto nella sala consiliare del paese.

Nella sala consiliare di Besnate, un piccolo comune della provincia di Varese, si è tenuta una serata che ha intrecciato memoria storica e impegno civile, partendo dalle ferite ancora aperte del conflitto nei Balcani. L'incontro, organizzato nell'ambito del progetto Filosofarti, ha la presenza di Marco Giovannelli, Francesca Milano e Roberto Morandi, uniti dall'intento di trasformare il ricordo in azione concreta per la pace. Il tema centrale ruota attorno alla Bosnia, un territorio dove le cicatrici della guerra non sono mai davvero guarite e dove la riconciliazione rimane una sfida quotidiana. Non si tratta di un evento puramente accademico, ma di una riflessione pratica su come costruire reti di solidarietà che vadano oltre i confini geografici e culturali.