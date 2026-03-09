Alessandro Borghi commenta la situazione di Dusan Vlahovic, dicendo che non è ancora certo che diventi il salvatore della squadra. L’attore si sofferma anche sulla possibile formazione, suggerendo l’uso di un tridente leggero per l’allenatore Spalletti. Borghi invita a mantenere calma e a non trarre conclusioni affrettate sulla situazione del giocatore.

Alessandro Borghi predica calma su Dusan Vlahovic e parla anche della possibilità di usare il tridente leggero per mister Spalletti. Sul proprio canale Youtube, Alessandro Borghi ha parlato della Juventus, concentrandosi su Dusan Vlahovic. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE SU VLAHOVIC – « Adesso rientra Vlahovic, dovrebbe essere pronto per la prossima partita, almeno per una porzione. E io non ho mai visto considerare Vlahovic così importante per la Juve come nel suo periodo di assenza, perché poi ricorderete la parabola juventina di Vlahovic e tutto quello che c’è stato prima. Di sicuro per Spalletti è il numero nove con le caratteristiche più vicine alla sua idea e all’idea dei giocatori che ha chiesto in tutti i modi a gennaio che non sono arrivati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Borghi predica calma su Vlahovic: «Se sarà il salvatore della patria è tutto da vedere. Tridente leggero? Penso questo»

Articoli correlati

Sabatini elogia Spalletti: «Luciano è un genio, lo terrei anche se la Juve non arrivasse tra le prime quattro. McKennie e Vlahovic? Penso questo»di Redazione JuventusNews24Walter Sabatini ha parlato della Juve e di Spalletti, facendo il punto anche sul futuro di McKennie e Vlahovic.

Musmarra predica calma: «Qualcuno arriverà. Su Dumfries c’è malumore per un motivo preciso. Ecco quale»di Redazione Inter News 24Musmarra, noto giornalista tifoso dell’Inter, ha fatto il punto sulle mosse di mercato dei nerazzurri svelando un...