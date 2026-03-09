Il 9 marzo 2026 il Boretto ha perso 3-2 contro il Terme Monticelli in una partita decisa all’ultimo minuto. Nel finale, all’89°, è stato assegnato un rigore a favore degli avversari, che ha determinato il risultato finale. La sconfitta ha di fatto compromesso le chance di salvezza del Boretto in questa stagione.

La notte del 9 marzo 2026 si chiude con un’amarissima amarezza per il Boretto, squadra che ha subito una sconfitta all’ultimo respiro contro il Terme Monticelli. Nel girone A di Promozione, la formazione reggiana ha sfumare le speranze di salvezza dopo aver incassato due gol negli ultimi minuti di gioco. I numeri raccontano una storia di tensione estrema: il Boretto, con i suoi 32 punti, rimane a soli +4 dai playout, mentre l’avversario, il Terme Monticelli (31 punti), ha strappato punti vitali per la propria sopravvivenza. Il risultato finale è stato 3-2, deciso da un rigore al 89° minuto firmato Tommasini. Non basta la doppia prestazione di Nunziata, autore dei gol al 9? e al 46?, per evitare l’umiliazione finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boretto: 3-2 e il rigore al 89° spegne la salvezza

