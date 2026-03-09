Bologna 2026 | il nuovo partito sfida gli estremismi

A Bologna nel 2026, il Partito liberaldemocratico si presenta ufficialmente alle elezioni comunali, segnando il suo ingresso nel panorama politico locale. La sua candidatura si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla scena politica cittadina, con i candidati e i partiti tradizionali che si preparano a confrontarsi per la gestione del prossimo mandato amministrativo.

Le elezioni comunali del 2026 vedono l’ingresso ufficiale del Partito liberaldemocratico nella corsa politica locale. Il partito si posiziona come contenitore di centro, rifiutando esplicitamente le logiche estreme sia di destra che di sinistra. L’obiettivo dichiarato è raccogliere proposte concrete per la città e valutare successivamente una candidatura diretta. Salvatore Puzzo, segretario provinciale, ha definito il 9 marzo come data simbolo per il primo anniversario della fondazione dell’organizzazione. La strategia punta sull’ascolto attivo dei cittadini e sul dialogo con vari attori politici ed economici del territorio bolognese. Non è ancora certo se verrà presentato un candidato sindaco nel 2027, ma il percorso è avviato per elaborare un programma entro l’estate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

