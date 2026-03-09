Boga Juventus | tutto apparecchiato per il riscatto dell’ivoriano ma potrebbe esserci questo ostacolo da superare Ultime

La Juventus sta cercando di finalizzare il riscatto di Boga, con la dirigenza impegnata nelle trattative per l’acquisto a titolo definitivo. Le discussioni contrattuali sono in corso e si stanno valutando le prossime mosse per concludere l’affare. Tuttavia, potrebbe esserci un ostacolo da superare prima di definire definitivamente l’accordo.

Boga Juventus, la dirigenza lavora intensamente per definire l’acquisto a titolo definitivo del giocatore e valuta le prossime mosse contrattuali. Il mercato non si ferma mai e la Juventus inizia già a programmare le mosse per la prossima stagione estiva. L’attenzione della dirigenza è rivolta anche alle conferme dei profili che stanno convincendo sul prato verde. Tra questi spicca senza dubbio il nome di Boga. Arrivato in prestito per rinforzare il reparto avanzato, l’esterno offensivo ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, dimostrando un impatto immediato e fornendo prestazioni di altissimo livello. La dirigenza del club bianconero ha monitorato con estrema attenzione il suo rendimento in questi mesi e i riscontri sono stati totalmente positivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Boga Juventus: tutto apparecchiato per il riscatto dell'ivoriano, ma potrebbe esserci questo ostacolo da superare.

