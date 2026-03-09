Bodo Glimt-Sporting Lisbona Champions League 11-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I norvegesi vogliono stupire ancora

Alle 21:00 di sabato sera si sfidano BodoGlimt e Sporting Lisbona in una partita valida per i gironi di Champions League. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, con i norvegesi che cercano di confermare il loro momento positivo. Lo Sporting, invece, ha subito un pareggio importante in extremis nel recente match di campionato, lasciando due punti dopo un rigore nel recupero.

Tante volte lo Sporting Lisbona ha beneficiato degli ultimi minuti per cogliere risultati di importanza capitale: sabato sera al Municipal di Braga è andato in scena lo scenario opposto, visto che i Leoni hanno lasciato due punti vitali per un rigore subito nel recupero. Il risultato del Clasico tra Benfica e Porto lascia una porticina.