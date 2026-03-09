Stasera alle 21:00 si sfidano BodoGlimt e Sporting Lisbona in una partita di Champions League. Le formazioni sono state annunciate e si conoscono già le quote e i pronostici. Lo Sporting Lisbona, noto per i recuperi spettacolari, ha invece perso due punti importanti durante l’ultima partita a Braga, quando ha subito un rigore nel recupero.

Tante volte lo Sporting Lisbona ha beneficiato degli ultimi minuti per cogliere risultati di importanza capitale: sabato sera al Municipal di Braga è andato in scena lo scenario opposto, visto che i Leoni hanno lasciato due punti vitali per un rigore subito nel recupero. Il risultato del Clasico tra Benfica e Porto lascia una porticina. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bodo/Glimt-Sporting Lisbona (Champions League, 11-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pericolo scandinavo per i Leoni

Articoli correlati

Sporting Lisbona-Porto (Coppa di Portogallo, 03-03-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Leoni vittoriosi sui Dragoni?Sporting Lisbona e Porto sono impegnati in un’appassionante lotta per conquistare il titolo: i Dragoni continuano a mantenere la testa e hanno 4...

Sporting Lisbona-Porto (Coppa di Portogallo, 03-03-2026 ore 21:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Leoni vittoriosi sui Dragoni?Sporting Lisbona e Porto sono impegnati in un’appassionante lotta per conquistare il titolo: i Dragoni continuano a mantenere la testa e hanno 4...

Napoli-Qarabag 2-0: gol e highlights | Champions League

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bodo Glimt Sporting Lisbona Champions...

Temi più discussi: Champions, il sorteggio del Bodo un rammarico per l'Inter e un avvertimento per Oaktree; Bodo-Glimt - Sporting Lisbona (Champions League): la cronaca in diretta del match; Il Bodo Glimt non fa record solo in campo: in Norvegia tutti pazzi per gli incassi dell'ultimo anno, ecco la cifra; Sorteggi Champions, Europa League e Conference: le avversarie delle italiane agli ottavi.

Pronostico Bodo/Glimt vs Sporting Lisbona – 11 Marzo 2026La serata del 11 Marzo 2026 vedrà l’UEFA Champions League accendersi all’Aspmyra Stadion, dove il calcio d’inizio è fissato per le 21:00. Un contesto ... news-sports.it

Quando si gioca Inter-Bodo Glimt dei playoff di Champions e tabellone: definita l'eventuale avversaria agli ottaviSorteggi di Champions conclusi, l'Inter se la vedrà contro i norvegesi del Bodo per accedere agli ottavi. A febbraio in campo per approdare alla fase successiva, definitiva anche questa. goal.com

Lo Sporting Lisbona agli Ottavi, e un fortissimo ma eterno incompiuto Arsenal ai Quarti. Il Bodo Glimt è ancora una cenerentola, ma sogna di finire il ballo il più tardi possibile… Dove può arrivare - facebook.com facebook

' ! - Real Madrid-Manchester City - Bodo Glimt-Sporting Lisbona - PSG-Chelsea - Newcastle-Barcellona - Galatasaray-Liverpool - Atletico Madrid-Tottenham - Arsenal-Leverkusen #Tuttosport #Atalanta x.com