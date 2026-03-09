Bocciata la mozione per fermare la Cabinovia Forza Italia non partecipa al voto

In un voto in Consiglio comunale, la mozione dell'opposizione per impegnare la giunta a riconoscere che la cabinovia non verrà realizzata è stata bocciata. Forza Italia non ha partecipato alla votazione. La proposta riguarda la sospensione del progetto della cabinovia, ma non è stata approvata dall'assemblea. La discussione si è svolta senza ulteriori interventi o variazioni.

Dopo le dichiarazioni di Polacco e Savino in merito al progetto, i forzisti non si accodano al voto contrario della maggioranza, pur esprimendo la volontà di voler continuare a governare insieme Bocciata in Consiglio comunale la mozione dell'opposizione per impegnare la giunta “a prendere atto che la cabinovia non si farà”. La maggioranza ha votato contro ma Forza Italia non ha partecipato al voto. Sono stati quindi 13 i voti favorevoli da parte dei consiglieri di opposizione e 19 i contrari, tutti di centrodestra. Il non - voto di Forza Italia è stato preceduto dalle dichiarazioni dell’assessore e sottosegretaria al Mef Sandra Savino,... 🔗 Leggi su Triesteprima.it

