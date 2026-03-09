Lo studio di tatuaggi e piercing tutto al femminile si chiama Blood Sisters Ink ed è stato annunciato per l'apertura nel capoluogo delle Marche. È stato pianificato per essere operativo in occasione dell’otto marzo 2026, giornata internazionale dedicata alle donne. Le tre tatuatrici doriche gestiranno l’attività, che si propone di offrire servizi in un ambiente esclusivamente femminile.

Un otto marzo da tatuare. Si chiama Blood Sisters Ink lo studio di tatuaggi e piercing tutto al femminile il cui annuncio di imminente apertura ha marchiato simbolicamente, nel capoluogo delle Marche, la Giornata Internazionale della Donna 2026. Lo studio aprirà al pubblico alla fine della primavera, tra maggio e giugno, grazie a una squadra di professioniste formata da Barbara Dalessio, Nena Cameranesi e Sara Pirani. Dalessio e Cameranesi hanno iniziato a lavorare insieme diciassette anni fa, poi Dalessio ha preferito girare le Marche per imparare vari stili. Da quattro anni il trio lavora gomito a gomito ad Ancona con stili diversi di tatuaggi, tra realismo, ritratti di persone e animali, tatuaggi giapponesi, tribali, fineline, geometrici, trucco semipermanente e dermopigmentazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Blood Sisters ink". Lo studio al femminile di tre tatuatrici doriche

