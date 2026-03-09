Quattro donne modenesi, tutte impiegate nell’Ausl, sono attualmente bloccate in India a causa della cancellazione ripetuta dei voli di ritorno verso l’Italia. Per tornare a casa devono pagare circa 2000 euro a testa, cifra richiesta per ottenere un biglietto di rientro. La situazione ha creato disagi tra le quattro, che si trovano impossibilitate a tornare senza sostenere costi elevati.

Quattro donne modenesi, dipendenti dell’Ausl, si trovano bloccate in India a causa della cancellazione sistematica dei voli di rientro verso l’Italia. La situazione, iniziata il 5 marzo 2026, vede le viaggiatrici costrette a sostenere spese elevate per biglietti alternativi che vengono poi annullati all’ultimo minuto. Mentre l’Ambasciata e la Farnesina indicano la necessità di trovare soluzioni autonome, le donne denunciano un senso di abbandono da parte dello Stato italiano. L’odissea delle quattro turiste è iniziata con la prima cancellazione del volo diretto tra Delhi e Milano, con scalo ad Abu Dhabi. Nonostante abbiano acquistato nuovi biglietti, tra cui uno della Turkish Airlines suggerito dall’Ambasciata al costo di 1400 euro a persona, anche questa opzione è stata annullata nel giorno stesso della partenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bloccate in India: 2000 euro a testa per rientrare

Bloccate in India: “Non riusciamo a rientrare in Italia, una vera odissea”Modena, 9 marzo 2026 – “Siamo quattro turiste di Modena, lavoriamo all’Ausl e ci troviamo in India e dal 5 marzo”.

L’odissea delle famiglie bloccate alle Maldive: “Ci hanno proposto charter fino a 2.000 euro a testa”Pisa, 5 marzo 2026 – Una comitiva di 15 pisani, tra cui 5 bambini tra i 2 e i 10 anni, è rimasta bloccata a Malé, alle Maldive, dopo l’attacco su...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bloccate in India 2000 euro a testa per....

Discussioni sull' argomento Bloccate in India: Non riusciamo a rientrare in Italia, una vera odissea; Guerra: pochi voli dall’Oriente, mamma e figlia bloccate in Nepal durante il viaggio di solidarietà; Crema - Bloccati in India; Volontaria bresciana bloccata in India.

Enigmi medici nel 2026: il caso delle articolazioni bloccate all’improvviso che ha sfidato la scienza negli USA - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Cresce l'allerta nello stretto di Hormuz, uno dei principali colli di bottiglia del commercio mondiale di petrolio. Il settore marittimo internazionale lo ha classificato come "zona di operazioni belliche", con circa mille navi bloccate nell'area a cau x.com