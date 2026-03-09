Bloccate in India | 2000 euro a testa per rientrare

Quattro donne modenesi, tutte impiegate nell’Ausl, sono attualmente bloccate in India a causa della cancellazione ripetuta dei voli di ritorno verso l’Italia. Per tornare a casa devono pagare circa 2000 euro a testa, cifra richiesta per ottenere un biglietto di rientro. La situazione ha creato disagi tra le quattro, che si trovano impossibilitate a tornare senza sostenere costi elevati.

Quattro donne modenesi, dipendenti dell’Ausl, si trovano bloccate in India a causa della cancellazione sistematica dei voli di rientro verso l’Italia. La situazione, iniziata il 5 marzo 2026, vede le viaggiatrici costrette a sostenere spese elevate per biglietti alternativi che vengono poi annullati all’ultimo minuto. Mentre l’Ambasciata e la Farnesina indicano la necessità di trovare soluzioni autonome, le donne denunciano un senso di abbandono da parte dello Stato italiano. L’odissea delle quattro turiste è iniziata con la prima cancellazione del volo diretto tra Delhi e Milano, con scalo ad Abu Dhabi. Nonostante abbiano acquistato nuovi biglietti, tra cui uno della Turkish Airlines suggerito dall’Ambasciata al costo di 1400 euro a persona, anche questa opzione è stata annullata nel giorno stesso della partenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Bloccate in India: "Non riusciamo a rientrare in Italia, una vera odissea"

