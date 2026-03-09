Blitz negli agriturismi multe e attività sospese in zona collinare

Il 5 marzo, un’operazione congiunta ha portato a controlli negli agriturismi della zona collinare, evidenziando irregolarità nelle attività. Durante il blitz sono state contestate multe e alcune strutture sono state temporaneamente sospese. L’intervento ha coinvolto diverse autorità, che hanno ispezionato le strutture e verificato il rispetto delle norme vigenti nel settore agrituristico.

L'attività è stata messa in opera da diversi reparti. Le sanzioni sfiorano gli 80mila euro Un’operazione congiunta, scattata nella giornata del 5 marzo, ha messo in luce irregolarità che si nascondevano nel settore agrituristico locale. Il bilancio è di due strutture che hanno dovuto sospendere la loro attività, sanzioni che superano i 75.000 euro e la denuncia dei rispettivi titolari. L’intervento è stato guidato dai carabinieri della Compagnia di Udine, ma la complessità dei controlli hanno richiesto l’impiego di una vera e propria “task force” specializzata. Hanno preso parte all’ispezione le sezioni cittadine del Nucleo antisofisticazioni e sanità e del Nucleo ispettorato del Lavoro, il Nucleo tutela agroalimentare di Parma e il personale ispettivo dell'Azienda sanitaria Friuli centrale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Articoli correlati Irregolarità sul lavoro: controlli a tappeto, attività sospese e multe salateDiverse le attività produttive di Bologna e provincia finite nel mirino dei carabinieri del Nil, il Nucleo ispettorato del lavoro dell’Arma, che... Lavoro nero, blitz dei carabinieri: sospese due attivitàProseguono i controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Pordenone, che, con il supporto dei militari dell’Arma territoriale...